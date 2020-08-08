У Telegram злили персональні дані 7 тисяч військових – Офіс омбудсмена

Офіс омбудсмена виявив telegram-бот, який поширював персональні дані майже 7 тисяч військовослужбовців.

Джерело: Офіс омбудсмена

Дослівно: "У липні поточного року Департаментом у сфері захисту персональних даних секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в процесі здійснення моніторингу дотримання законодавства у сфері захисту персональних даних виявлено чат-бот в месенджері Telegram, в якому оприлюднено табличний файл з персональними даними (ПІБ, номерами військових частин, стверджувальними датами самовільного залишення військових частин). Загалом список містить дані щодо 6 907 військовослужбовців".

Деталі: В Офісі омбудсмена наголосили, що незаконне поширення персональних даних військовослужбовців в умовах військової агресії з боку Російської Федерації може завдати істотної шкоди обороноздатності держави.