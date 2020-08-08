В Telegram слили персональные данные 7 тысяч военных – Офис омбудсмена

Офис омбудсмена обнаружил telegram-бот, который распространял персональные данные почти 7 тысяч военнослужащих.

Источник: Офис омбудсмена

Дословно: "В июле текущего года Департаментом в сфере защиты персональных данных секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в процессе осуществления мониторинга соблюдения законодательства в сфере защиты персональных данных обнаружен чат-бот в мессенджере Telegram, в котором обнародован табличный файл с персональными данными (ФИО, номерами воинских частей, утверждаемыми датами самовольного оставления воинских частей). В общем список содержит данные о 6907 военнослужащих".

Детали: В Офисе омбудсмена подчеркнули, что незаконное распространение персональных данных военнослужащих в условиях военной агрессии со стороны Российской Федерации может нанести существенный вред обороноспособности государства.