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В "Борисполі" встановили систему автоскринінгу температури за 1 мільйон

Середа, 26 серпня 2020, 16:31

В аерпорту "Бориспіль" встановили систему температурного скринінгу, надану українським прикордонникам Євросоюзом.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Загальна вартість обладнання складає 1 мільйон гривень.

Система температурного скринінгу упродовж декількох днів вже працює на одному з напрямів в аеропорту "Бориспіль".

Вона допомагає прикордонникам виявляти пасажирів із симптомами лихоманки, мінімально порушуючи звичну роботу аеропорту та зменшуючи ризик подальшого поширення інфекції, оскільки дає можливість миттєвого безконтактного вимірювання температури у пасажирів на відстані.

Українська правда

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