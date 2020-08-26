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В "Борисполе" установили систему автоскрининга температуры за 1 миллион

Среда, 26 августа 2020, 16:31

В аэрпорту "Борисполь" установили систему температурного скрининга, предоставленную украинским пограничникам Евросоюзом.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Общая стоимость оборудования составляет 1 миллион гривен.

Система температурного скрининга в течение нескольких дней уже работает на одном из направлений в аэропорту "Борисполь".

Она помогает пограничникам выявлять пассажиров с симптомами лихорадки, минимально нарушая привычную работу аэропорта и уменьшая риск дальнейшего распространения инфекции, поскольку дает возможность мгновенного бесконтактного измерения температуры у пассажиров на расстоянии.

Украинская правда

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