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У Німеччині торік доларових мільйонерів побільшало на 100 тисяч осіб

Четвер, 9 липня 2020, 15:14
 

Згідно зі звітом World Wealth, опублікованим в четвер, кількість людей в Німеччині, чий статок перевищує 1 мільйон доларів (882 тисячі євро), швидко зростала в 2019 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Економіка Німеччини зросла лише на 0,6% в минулому році, але, незважаючи на це, звіт, складений консалтинговою фірмою Capgemini, показав, що кількість доларових мільйонерів зросла більше ніж на 100 тисяч осіб.

В результаті цього стрибка загальна кількість жителів Німеччини з таким статком сягнула 1,46 млн осіб. Це означає, що зараз німців з таким багатством на 8,6% більше, ніж було у 2018 році.

Однак через те, що коронавірусна криза сильно вдарила по світовій економіці, залишається незрозумілим, чи буде ця цифра зберігатися до 2020 року.

За даними Capgemini, кількість доларових мільйонерів у всьому світі також зросла майже на 9% в минулому році, незважаючи на війни і геополітичну напруженість.

Європейська правда

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