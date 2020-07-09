В Германии в прошлом году долларовых миллионеров стало больше на 100 тысяч человек

Согласно отчету World Wealth, опубликованному в четверг, количество людей в Германии, чье состояние превышает 1 млн долларов (882 000 евро), быстро росло в 2019 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Экономика Германии выросла всего на 0,6% в прошлом году, но, несмотря на это, отчет, составленный консалтинговой фирмой Capgemini, показал, что количество долларовых миллионеров выросло более чем на 100 000 человек.

В результате этого скачка общее количество жителей Германии с таким состоянием достигло 1,46 млн человек. Это значит, что сейчас немцев с таким богатством на 8,6% больше, чем в 2018 году.

Однако из-за того, что коронавирусный кризис сильно ударил по мировой экономике, остается неясным, сохранится ли эта цифра до 2020 года.

По данным Capgemini, количество долларовых миллионеров во всем мире также выросла почти на 9% в прошлом году, несмотря на войны и геополитическую напряженность.

Европейская правда