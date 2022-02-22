Курси валют в українських банках на ранок 22 лютого
Вранці 22 лютого після незаконного "визнання незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей Росією котирування курсів купівлі та продажу долара США в українських банках зросли на 10-44 копійок.
Так, курс покупки долара у Приватбанку становить 28,4 гривні, що на 10 копійок більше, ніж 21 лютого. Курс продажу становить 28,99 гривні, що на 19 копійок більше, ніж вчора.
Котирування в Ощадбанку – 28,42 грн (+22 коп) на покупку і 28,98 грн (+33 коп) на продаж.
Монобанк – 28,8 грн (+40 коп) та 29,14 грн (+44 коп).
Альфа банк – 28,55 грн (+24 коп) та 29,1 грн (+35 коп).
Райф – 28,4 грн (+10 коп) та 29,1 грн (+38 коп).
Укрексімбанк – 28,6 грн (+30 коп) та 28,99 грн (+29 коп).
Економічна правда
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