Єврокомісія презентувала дві стратегії для "озеленення" енергетики до 2050 року
Європейська комісія презентувала два документи, які мають допомогти досягти цілей зі скорочення викидів парникових газів до 2050 року. Це стратегія інтеграції енергетичної системи та воднева стратегія.
Про це йдеться в офіційному пресрелізі Єврокомісії, з яким ознайомилася "Європейська правда".
Обидві стратегії передбачають розвиток у країнах ЄС "чистої" енергетики, згідно з проєктами "Наступне покоління" (Next Generation EU) та "Європейською зеленою угодою". Зараз енергетичний сектор відповідальний за близько 75% викидів парникових газів у ЄС.
"Стратегії, ухвалені сьогодні, сприятимуть Європейській зеленій угоді і підтримають нашу мету декарбонізувати економіку до 2050 року. … Це буде інструментом зростання, який допоможе подолати економічні наслідки від кризи, зумовленої COVID-19", - зазначає виконавчий віцепрезидент з питань Зеленої угоди Франс Тіммерманс.
Передбачені документами кроки мають одночасно зробити економіку екологічнішою, і при цьому - створити нові робочі місця та посилювати лідерство й конкурентоспроможність ЄС в екологічних технологіях.
Стратегія інтеграції енергетичної системи має посилити взаємозв’язки між різними сферами, де має здійснюватися перехід на новітні технології задля зменшення шкідливого впливу на довкілля – транспортом, промисловістю, енергетикою, житловим сектором, задля зменшення вартості цього переходу.
"Це означає систему, у який електроенергія, якою заряджають авто, надходить із сонячних електростанцій на дахах наших будівель; житло опалюється теплом зі станції, яка знаходиться поруч, а сама станція працює на чистому водні, виробленому офшорними вітровими електростанціями", - пояснюють у комюніке.
Стратегія передбачає 38 кроків, серед яких - зміни до законодавства, фінансові стимули, наукові дослідження, планування інфраструктури тощо.
Воднева стратегія включає комплекс заходів для просування "зеленого" водню у європейській енергетиці та декарбонізації економіки.
"Пріоритетом є розвиток відновлюваного водню, що вироблятиметься в основному завдяки вітровій та сонячній енергетиці", - зазначають у повідомленні.
Запропонований поетапний підхід передбачає, що у 2020-2024 роках у ЄС має бути встановлено щонайменш 6 ГВт електролізерів і буде вироблятися до 1 млн тонн водню з відновлюваних джерел енергії.
У 2025-2030 роках пропонується вийти на 40 ГВт електролізерів і виробництво до 10 млн тонн чистого водню, а до 2050 року ці технології мають широко використовуватися у всіх сферах.
Для досягнення цієї мети створюється Європейський альянс чистого водню (European Clean Hydrogen Alliance) у рамках якого співпрацюватимуть представники промисловості, влади, громадськості і Європейський інвестиційний банк – для створення інвестиційних проєктів.
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