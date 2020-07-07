ОГХК виплатить заборгованості по зарплатні за кілька днів

Керівництво "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" обіцяє виплатити заборгованості по зарплатні впродовж кількох днів, затримка пов’язана з заборгованістю контрагентів компанії у 1 мільярд гривень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Повідомляється, що про затримку було завчасно повідомлено профспілки підприємства.

Причиною затримки виплат стало невиконання зобов'язань перед ОГХК з боку фірм-контрагентів, які заявили, що відмовляються сплачувати за отриману раніше продукцію, постачання якої здійснювалося за контрактами, укладеними колишнім менеджментом компанії. Юридичний відділ підприємства розпочав претензійну роботу з компаніями боржниками.

Повідомляється, що новий менеджмент ОГХК активно працює над ліквідацією касових розривів підприємства, які виникли через фінансові махінації екс-керівників компанії.

"Це неприємна ситуація, але вона контролюється та вирішується. Впродовж кількох днів ми виділимо кошти для виплати заробітних плат у повному обсязі та зробимо усе необхідне, аби не допустити повторення подібних затримок. Вже з середини липня ОГХК виходить на новий режим роботи, що гарантуватиме стабільне надходження коштів за продукцію компанії", — повідомив заступник голови правління АТ "ОГХК" Артур Сомов.