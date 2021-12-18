Аукціон з продажу ОГХК визнано таким, що не відбувся

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До Фонду державного майна надійшли дві заявки на участь в аукціоні з приватизації АТ "ОГХК", що був запланований на 20 грудня 2021 року. Одна з заявок не відповідала вимогам чинного законодавства, тому аукціон визнано таким, що не відбувся.

Про це повідомляє ФДМ.

"Через невідповідність вимогам Закону України "Про приватизацію державного та комунального майна" заявки одного з двох претендентів на участь в аукціоні, торги не можуть бути проведеними за наявності лише одного учасника", - йдеться у заяві.

Дата проведення аукціону АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" буде визначена окремо.

Нагадуємо:

Міжнародні компанії, попри зацікавленість в об’єкті, не готові брати участь у приватизації АТ "ОГХК" без надання урядом гарантій захисту великих інвестицій.

Фонд державного майна призначив нову дату аукціону з приватизації АТ "ОГХК" на 20 грудня 2021 року. Раніше дату вже декілька разів переносили через відсутність достатньої кількості заявок.

BDO Корпоративні Фінанси ще у жовтні заявив, що більшість потенційних інвесторів відмовились від участі в аукціоні, зокрема, через інвестиційні ризики в Україні.

Згідно фінзвітості компанії за половину 2021 року, компанія отримала 283,9 млн грн чистого прибутку. Валовий прибуток становив 697,6 млн грн. Операційний прибуток становив 344 млн грн.