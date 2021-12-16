Кейс ОГХК: чому західний бізнес не готовий інвестувати в Україну?

Фінансовий та господарський стан ОГХК напередодні аукціону вселяв надії щодо результатів майбутніх торгів.

Після того, як Фонд держмайна зміг викорінити з компанії "смотрящих" від політично-фінансових груп, ключові показники операційної діяльності компанії суттєво зросли.

За 10 місяців цього року прибуток ОГХК становить 600 млн грн, що в 6 разів більше, ніж за весь 2019 рік. Раніше на Вільногірському ГМК виявили нові запаси сировини, яких вистачить щонайменше на 20 років.

На додаток, компанія успішно продовжила дію спецдозволу на користування Малишевським родовищем, а також отримала від Держгеонадр спецдозвіл на вивчення Селищанської ділянки на території Іршанського ГЗК, що на Житомирщині.

Попри те, що більшість запасів титановмісних руд розташовані в Австралії, Китаї, Індії та Африці, Україна є потужним гравцем глобального титанового ринку.

У випадку АТ "ОГХК" мова йде про обсяги виробництва в 300 тисяч тонн руди на рік, що робить компанію найбільшим виробником у Європі. Світові запаси ільменіту оцінюють у 700 млн тонн, із них в Україні – 5,9 млн тонн.

Крім того, Україна є третьою країною в світі за запасами циркону – 4 млн тонн, що становить 6% від світових покладів. Річні обсяги видобутку АТ "ОГХК" титанової сировини в рази перевищують реальні можливості та потреби України з її використання та переробки.

При цьому, близько 200 тис. тонн (або 67% видобутку ОГХК) — це сульфатний титан, який використовується у виробництві лаків та фарб. Такий потужний актив у географічній близькості від ринку єдиної Європи — просто знахідка для світових лідерів хімічної промисловості, зокрема американської Chemours, китайської LB Group або німецького Evonik Industries.

Ще цікавішим об’єкт робить готовність "Укрексімбанку" надати кредитування інвестиційної програми АТ "ОГХК" на 2,1 млрд грн.

Крім цього, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтвердив готовність надати фінансування для репутаційних інвесторів на розвиток ОГХК після проведення аукціону з приватизації компанії.

Гарантії від Кабміну

Інвестори до останнього готувалися до аукціону, в очікуванні лише надання гарантій захисту великих інвестицій від уряду. Декілька з них встигли завершити всі відповідні процедури due diligence.

Як зазначав приватизаційний радник, — керуючий партнер BDO Corporate Finance Віталій Струков, — міжнародні інвестори бачать певні ризики ведення бізнесу в Україні і прагнуть отримати гарантії від Уряду щодо захисту бізнесу та запобігання протиправного тиску в майбутньому.

Пропозиція приватизаційного радника надати інвесторам урядові гарантії не з'явилася просто так. Як повідомляється, ще у жовтні 2021 року, на підставі отриманих звернень від інвесторів, BDO Corporate Finance звернувся до Кабміну щодо необхідності надання гарантій захисту інвестицій.

Спільно з Фондом державного майна України (ФДМУ) компанія розробила та спрямувала проєкт відповідного розпорядження, де пропонувала ввести механізм додаткових гарантій в Договорі купівлі-продажу, зокрема щодо прав власності на виробничі активи, та покриття ризиків історичної діяльності АТ "ОГХК".

Крім цього, радник також розробив проєкт Меморандуму про взаєморозуміння щодо сприяння та захисту великих інвестицій, який мав би бути укладений між переможцем аукціону та Урядом.

Зрозуміло, що вказані кроки спрямовані на залучення максимальної кількості потенційних інвесторів у майбутній аукціон по ОГХК. Від цього прямо залежить не лише успішне проведення приватизації компанії, але й зростання її потенційної фінальної вартості.

На початку грудня BDO Corporate Finance вдруге звертався до Кабміну з публічною позицією про додаткові гарантії для інвесторів, але безрезультатно.

Однак, дата подачі заявок на участь в аукціоні з приватизації АТ "ОГХК" завершилася 9 грудня, відтак участь іноземців в майбутніх торгах практично виключена.

Туманні перспективи приватизації

У одному з попередніх матеріалів я вже згадував про потенційну приватизацію ОГХК. Та, як бачимо, спроба приватизувати ОГХК може виявитися невдалою — через відсутність підтримки з боку урядовців.

Без належних гарантій ОГХК і Фонд держмайна опиняються у патовій ситуації. Україна — не інвестиційний рай, тож для появи тут стратегічних інвесторів потрібні належні умови з боку держави.

Відсутність підтримки іноземних учасників аукціону з боку Кабміну — негативний сигнал для всього іноземного бізнесу в Україні, який може не розраховувати на підтримку урядовців при роботі з проблемними об'єктами.

Лише нещодавно поборовши наслідки багаторічного впливу олігархів на підприємство, без проведення приватизація компанія не застрахована від того, щоб з часом знову опинитися в руках недобросовісних інвесторів чи взагалі під тіньовим контролем колишніх бенефіціарів. Крім того, за умови участі лише українських компаній у аукціоні очікувати на зростання ціни активу не доводиться.

АТ "ОГХК" — це чудовий актив в поганому оточенні, братися за який не готові іноземні компанії без додаткових гарантій. Успішна приватизація відбудеться тоді, коли стратегічні інвестори повірять в можливість безпечної роботи в Україні.

Матеріал створено в рамках проєкту "Приватизація + демонополізація = економічне зростання"