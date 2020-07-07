ОГХК выплатит задолженности по зарплате через несколько дней

Руководство "Объединенной горно-химической компании" обещает выплатить задолженности по зарплате в течение нескольких дней, задержка связана с задолженностью контрагентов компании в 1 млрд гривень.

Об этом сообщает прес-служба компании.

Сообщается, что о задержке было заранее сообщено профсоюзу предприятия.

Причиной задержки выплат стало невыполнение обязательств перед ОГХК со стороны фирм-контрагентов, заявили, что отказываются платить за полученную ранее продукцию, поставки которой осуществлялось по контрактам, заключенным бывшим менеджментом компании. Юридический отдел предприятия начал претензионную работу с компаниями должниками.

Сообщается, что новый менеджмент ОГХК активно работает над ликвидацией кассовых разрывов предприятия, которые возникли из-за финансовых махинаций экс-руководителей компании.

"Это неприятная ситуация, но она контролируется и решается. В течение нескольких дней мы выделим средства для выплаты заработных плат в полном объеме и сделаем все необходимое, чтобы не допустить повторения подобных задержек. Уже с середины июля ОГХК выходит на новый режим работы, что гарантирует стабильное поступление средств за продукцию компании", - сообщил заместитель председателя правления АО" ОГХК "Артур Сомов.