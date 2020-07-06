МХП шукає найкращі світові технології накопичення енергії

Новою сторінкою в інноваційному розвитку енергетики стають технології акумулювання енергії. Прогнозується, що глобальна встановлена потужність систем накопичення енергії зросте у 122 рази до 2040 року.

Останнім часом технології накопичення та зберігання енергії істотно подешевшали. У 2020 році один кВт-год. ємності акумуляторної батареї коштує в середньому на 87% відсотків менше, ніж у 2010 році. Це говорить про можливість масового впровадження цих технологій в майбутньому.

Провідні країни та міжнародні компанії прагнуть стати великими гравцями на цьому ринку.

Багато хто вже чув про акумулятор компанії Tesla Inc, що побудований у Південній Австралії у позаминулому році. Це система літій-іонних акумуляторів потужністю 100МВт/129МВт*год. Батарея буде працювати близько 15 років, а в 2020 році компанія очікує прибуток близько $ 30 млн

Китайський проект Energy storage-станція в Даляні, буде найбільшою ванадієвою окислювально-відновною акумулюючою станцією для зберігання енергії в світі потужністю 200 МВт та енергетичною ємністю 800 МВт*год.

Енергоакумулююча станція забезпечить зниження пікових навантажень, а також сформує ще один центр навантаження для півострова Далянь, цим самим посиливши стабільність мережі.

Компанія Honeywell заявила про запуск програми Experion Energy Program, яка побудує масштабну energy storage систему "поза лічильником" (behind-the-meter) в США та Канаді.

Honeywell разом з компанією NRStor побудує та буде експлуатувати 300 МВт потужностей.

Завдяки тому, що ці системи будуть керуватися дистанційно, вони забезпечать замовникам економію витрат на електроенергію та підвищать стійкість мереж.

Ініційовані схожі проекти й в Україні. Нагадаємо про старт першого в Україні ENERGY STORAGE-проекту потужністю 25 МВт, про який стало відомо на початку квітня цього року.

Йдеться про реалізацію компанією МХП концептуального проекту будівництва Energy Storage у Вінницькій області в межах створення енергокластеру MHP Energy Hub.

Наступним етапом проекту є пошук конкретних технологій та обладнання BESS. Нещодавно компанія МХП оголосила відповідний тендер на своїй відкритій електронній площадці.

Під час пошуку технологій ключовими технічними параметрами, які є важливими для вибору оптимального рішення є: вид технології акамуляції електроенергії, швидкість заряду та розряду, споживання електроенергії на власні потреби, діапазон температур екслпуатації, номінальна ємність батареї в одному контейнері, термін експлуатації, постійна напруга блоків акамуляторів, наявність наступних автоматичних систем: захисту від перезаряду, перегріву, пожежної сигналізації та пожежогасіння, а також вентиляції та кондиціонування.

Та не за горами часи, коли вам, можливо, захочеться мати стаціонарний акумулятор вдома, щоб зберігати дешеву електроенергію.

Для таких важливих цілей інноваційні лідери різних галузей мають реалізовувати перші успішні проекти.

Цей клас технологій є важливим інструментом розвитку низьковуглецевої енергетики на базі відновлюваних джерел та є необхідною умовою створення інтелектуальних систем енергозабезпечення. Завдяки BESS людство зможе перейти з джерел енергопостачання перемінної дії на безперервної, надійний потік енергії з відновлюваних джерел.

Це має важливе значення для досягнення повного технічного потенціалу сонячних і вітряних електростанцій, а також електромобілів.

Тому компанія МХП запрошує ключових світових енергетичних компаній-лідерів до співпраці для пошуку найкращих глобальних технологій накопичення енергії та спільної реалізації інноваційного проекту.