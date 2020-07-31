Україна у серпні може підписати угоду з СБ на позику в 350 мільйонів доларів

Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку з групи Світового банку планують у кінці серпня 2020 року укласти угоду про позику на 350 млн доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Очікується, що укладення угоди про позику між Україною та МБРР відбудеться наприкінці серпня. Після підписання і набуття чинності угоди про позику кошти буде перераховано до загального фонду держбюджету", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Світовий банк ухвалив рішення надати Україні 350 мільйонів доларів кредиту в рамках першої позики на розвиток у сфері економічного відновлення на підтримку реформ та пом'якшення наслідків пандемії COVID-19.