Україна у серпні може підписати угоду з СБ на позику в 350 мільйонів доларів
Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку з групи Світового банку планують у кінці серпня 2020 року укласти угоду про позику на 350 млн доларів.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Мінфіну.
"Очікується, що укладення угоди про позику між Україною та МБРР відбудеться наприкінці серпня. Після підписання і набуття чинності угоди про позику кошти буде перераховано до загального фонду держбюджету", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Раніше Світовий банк ухвалив рішення надати Україні 350 мільйонів доларів кредиту в рамках першої позики на розвиток у сфері економічного відновлення на підтримку реформ та пом'якшення наслідків пандемії COVID-19.
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