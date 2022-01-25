США скоротили термін ліцензій групи "ГАЗ" Дерипаски через ситуацію навколо України

Олег Дерипаска Getty Images

Мінфін США скоротив термін ліцензії російської автомобілебудівної компанії "Група ГАЗ" російського олігараха Олега Дерипаски до 90 днів.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Раніше ліцензії видавали на 1 рік - термін поточної ліцензії спливає 26 січня.

Тепер же дозволи видані строком на 90 днів - до 27 квітня 2022 року.

Як пише Reuters з посиланням на представника Мінфіну США, ці дозволи були продовжені на менший період з огляду на поточну ситуацію з Росією і подальше продовження буде залежати від поведінки РФ.

Видання додає, що США намагаються стримати Росію від вторгнення в Україну.

Раніше Сполучені Штати попередили, що Росія зіткнеться з масовими наслідками, якщо вторгнеться в Україну.

Ліцензії дозволяють працювати з контрагентами та постачальниками і дозволяють операції, необхідні для продажу чи передачі боргу, капіталу чи інших активів "ГАЗ".

У 2018 році Мінфін США ввів санкції проти мільярдера Олега Дерипаски і восьми компаній, в яких він є великим акціонером, включаючи автовиробника "ГАЗ", посилаючись на "зловмисну ​​діяльність" Росії.

У жовтні 2021 року агенти ФБР провели обшуки в будинках у Вашингтоні та Нью-Йорку, пов’язаних з Дерипаскою, - олігарха пов'язують із Кремлем.

Економічна правда