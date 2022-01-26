Forbes: Російські мільярдери за місяць втратили 28 мільярдів доларів через агресію РФ проти України

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З 20 грудня 2021 року по 25 січня 2022-го сукупний статок 104 російських мільярдерів скоротився на 27,9 мільярда доларів через російську агресію проти України та інформацію про можливе вторгнення РФ на територію сусідньої держави.

Джерело: російський Forbes

Деталі: За підрахунками журналу, за місяць статки скоротилися у 76 зі 104 мільярдерів РФ зі списку Forbes.

При цьому 10 мільярдерів втратили більше одного мільярда доларів.

Найбільше втратили основні власники "Новатека" та "Сібура" Леонід Міхельсон (-2,1 млрд дол.) та Геннадій Тимченко (-1,9 млрд дол.).

У відносному вираженні найбільше скоротилися статки власника виробника електромобілів Arrival Дениса Свердлова - оцінка його статків зменшилася за місяць майже на 50%.

Відзначається, що це пов'язано з внутрішніми проблемами компанії, а не з геополітичною напруженістю.

На другому місці за втратами у відносному вираженні опинився засновник "Яндекса" Аркадій Волож – його статки скоротилися на 26% (мінус 600 мільйонів, до 1,7 мільярда доларів).

На третьому місці йде засновник TCS Group Олег Тіньков, який втратив 21% свого статку.

список мільярдерів РФ, які за місяць втратили більше одного мільярда доларів Forbes Russia

Українська правда