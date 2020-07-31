Украина в августе может подписать соглашение с ВБ на заем в 350 миллионов долларов

Украина и Международный банк реконструкции и развития из группы Всемирного банка планируют в конце августа 2020 года заключить соглашение о займе на 350 млн долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Ожидается, что заключение соглашения о займе между Украиной и МБРР состоится в конце августа. После подписания и вступления в силу соглашения о займе средства будут перечислены в общий фонд госбюджета", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее Всемирный банк принял решение предоставить Украине 350 миллионов долларов кредита в рамках первого займа на развитие в сфере экономического восстановления на поддержку реформ и смягчения последствий пандемии COVID-19.