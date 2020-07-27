"Приватбанк" подав другий доповнений позов до Коломойського і Боголюбова в США

"Приватбанк" у липні 2020 року подав у Канцлерський суд Делавера (Delaware Chancery Court, США) другий доповнений позовщодо колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова і пов'язаних з ними компаній.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу ПриватБанку в понеділок.

"У другому доповненні ПриватБанк розвинув і поліпшив свою правову аргументацію і доказову базу в світлі позиції, зайнятої відповідачами", - зазначено в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що додаток не передбачає збільшення суми потенційних позовних вимог, уточнивши, що в даний час ПриватБанк формально не заявив жодних конкретних сум до стягнення, а сума сумнівних трансакцій, заявлених в позові, з урахуванням першого доповнення становить близько $750 млн.

Нагадуємо:

Як повідомлялося, в травні 2018 року Приватбанк ініціював судовий розгляд в Канцлерського суді штату Делавер щодо Коломойського і Боголюбова, а також інших фізичних і юридичних осіб.

Пізніше, в грудні 2019 року Приватбанк подав доповнену позовну заяву, яка містить опис схеми з використанням інвестиційних рахунків Renaissance Advisory Services Limited (Bermuda) на суму близько $ 86 млн.

В прес-службі банка уточнили, що всупереч поширеній в ряді ЗМІ інформації, в позові не проводиться будь-який зв'язок цієї компанії з російським інвестиційним банком "Ренесанс-Капітал".

Раніше Приватбанк стверджував у своєму позові у США проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, що колишні власники відмили коштів на майже 800 мільйонів доларів.