Приватбанк подал второй дополненный иск к Коломойскому и Боголюбову в США

"Приватбанк" в июле 2020 года подал в Канцлерский суд Делавэра (Delaware Chancery Court, США) второе дополненное исковое заявление в отношении бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и связанных с ними компаний.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка в понедельник.

"Во втором дополнении ПриватБанк развил и улучшил свою правовую аргументацию и доказательную базу в свете позиции, занятой ответчиками", – указано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что дополнение не предусматривает увеличения суммы потенциальных исковых требований, уточнив, что в настоящее время ПриватБанк формально не заявил каких-либо конкретных сумм к взысканию, а сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, с учетом первого дополнения составляет около $750 млн.

Напомним:

Как сообщалось, в мае 2018 года ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр в отношении Коломойского и Боголюбова, а также других физических и юридических лиц.

Позже, в декабре 2019 года ПриватБанк подал дополненное исковое заявление, которое содержит описание схемы с использованием инвестиционных счетов Renaissance Advisory Services Limited (Bermuda) на сумму около $86 млн.

В пресс-службе банка уточнили, что вопреки распространенной в ряде СМИ информации, в иске не проводится какая-либо связь этой компании с российским инвестиционным банком "Ренессанс-Капитал".

Ранее в Приватбанке утверждали в своем иске в США против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, что бывшие владельцы отмыли средств почти 800 миллионов долларов.