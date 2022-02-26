ПриватБанк знову дозволив користуватися кредитним лімітом клієнтам

ПриватБанк відновив можливість користуватися кредитними коштами для своїх клієнтів.

Про це повідомили у прес-службі банку.

"Відсьогодні можливість користуватись кредитними коштами буде відновлено в межах встановленого ліміту на картці. Підвищення кредитного ліміту буде недоступне, але ви зможете користуватись коштами в межах наявного ліміту", — повідомив прес-секретар банку Олег Серга.

24 лютого ПриватБанк скасував комісію за зняття готівки з кредитних карток.

Раніше у ПриватБанку заявили, що відділення банку працюють у безперебійному режимі в тих населених пунктах, в яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів.

Строк дії карток ПриватБанку автоматично подовжили на 180 днів.

Національний банк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день.

Економічна правда