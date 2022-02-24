Державний ПриватБанк скасував комісію на зняття готівки з кредитних карток фізосіб.

Про це банк повідомив у Facebook.

"Ми обов'язково триматимемо вас у курсі всіх новин щодо роботи банку у цей час", - кажуть у прес-службі.

Раніше у ПриватБанку заявили, що відділення банку працюють у безперебійному режимі в тих населених пунктах, в яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів.

Строк дії карток ПриватБанку автоматично подовжили на 180 днів.

Національний банк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день.

Економічна правда