Приватбанк: колишні власники відмили майже 800 мільйонів доларів

Приватбанк стверджує у своєму позові у США проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, що колишні власники відмили коштів на майже 800 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У позові йдеться, що обидва колишні власники відмили 660 мільйонів доларів через групу американських компаній Optima і ще 100 мільйонів доларів через інші американські компанії.

Видання також повідомляє, що ще 86 мільйонів доларів понад суми первісного позову Коломойський і Боголюбов відмили в період 2008–2010 років, вивівши ці кошти на два офшорні рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку "Ренесанс-капітал".

Як стверджується в позові, обидва скупили активи у США на суми в сотні мільйонів доларів, зокрема нерухомість і сталеливарні компанії, завдяки фіктивним позикам, що їх видавав "Приватбанк" різноманітним компаніям, які контролювали самі ж олігархи.

"Далі, стверджує банк, ці кошти відмивалися у США через заплутану схему оборудок", - резюмує видання.

Нагадуємо:

У травні 2019 року державний Приватбанк подав позов до Канцелярського суду штату Делавер до колишнього власника фінансової установи Ігоря Коломойського.

У своїй заяві Приватбанк заявив про мільярдні збитки. За його даними, відповідачі використовували кошти для скупки цінної нерухомості в Огайо і ще більш, ніж в дюжині штатів, в тому числі в Техасі, Флориді і Кентуккі, вказує цей юридичний ресурс.

Гроші пішли на придбання "стратегічно важливих" підприємств з виробництва сталі і феросплавів, розташованих в штатах Огайо, Мічиган, Західна Вірджинія і Кентуккі, а значні інвестиції в комерційну нерухомість були також зроблені в таких місцях, як Даллас і Клівленд, стверджується в позові.

За даними Law360, Приватбанк звинувачує всіх причетних нібито в несправедливому збагаченні (unjust enrichment), шахрайських переказах (fraudulent transfers), цивільній змові (civil conspiracy) і alter-ego liability (т.зв. питання "корпоративної вуалі" - Ред.).