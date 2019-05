Приватбанк подав позов до Коломойського в США

Державний Приватбанк подав позов до Канцелярського суду штату Делавер до колишнього власника фінансової установи Ігоря Коломойського.

Про це свідчить інформація на сайті суду.

Позов було подано 21 травня 2019 року.

Будь-яка інформація про терміни його розгляду поки що відсутня.

Ресурс Law360 стверджує, що серед відповідачів також другий найбільший екс-власник банку Геннадій Боголюбов і їх інвестиційні компанії, а звинувачення стосуються можливого відмивання мільярдів доларів через делаверські shell-компанії, які купували підприємства і комерційну нерухомість в США.

Відповідно до публікації, в позові також фігурують три "агента" цієї схеми - Мордехай Корф, Хаїм Шохет і Уріель Цві Лабер і близько 20 компаній, зареєстрованих в штаті Делавер.

У своїй заяві Приватбанк заявив про мільярдні збитки. За його даними, відповідачі використовували кошти для скупки цінної нерухомості в Огайо і ще більш, ніж в дюжині штатів, в тому числі в Техасі, Флориді і Кентуккі, вказує цей юридичний ресурс.

Гроші пішли на придбання "стратегічно важливих" підприємств з виробництва сталі і феросплавів, розташованих в штатах Огайо, Мічиган, Західна Вірджинія і Кентуккі, а значні інвестиції в комерційну нерухомість були також зроблені в таких місцях, як Даллас і Клівленд, стверджується в позові.

За даними Law360, Приватбанк звинувачує всіх причетних нібито в несправедливому збагаченні (unjust enrichment), шахрайських переказах (fraudulent transfers), цивільній змові (civil conspiracy) і alter-ego liability (т.зв. питання "корпоративної вуалі" - Ред.).

Приватбанк представлений в суді юристами з Abrams & Bayliss LLP і Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, пише "Інтерфакс-Україна".

Нагадуємо:

Кіпрська компанія Triantal Investments Ltd оскаржила в суді неправомірність дій Нацбанку і Міністерства фінансів.

В березні 2017 року звернулася до суду з вимогою визнати неправомірним і скасувати датоване жовтнем 2016 року розпорядження НБУ, яким Нацбанк ініціював проведення позапланової інспекційної перевірки і яке згодом зробило можливим націоналізацію банку.

Раніше власниками Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd були Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський і Олексій Мартинов. Частки Боголюбова і Коломойського становили по 49,9% в статутному капіталі Fransiano Investments Ltd, Мартинова - 0,2%.

До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.