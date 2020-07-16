Три країни звинуватили РФ у кібератаках проти розробників вакцини від COVID-19

Велика Британія, Сполучені Штати та Канада звинуватили Росію в четвер у спробі вкрасти інформацію від дослідників, які шукають вакцину від хвороби COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Три країни стверджують, що хакерська група APT29, також відома як Cozy Bear і вважається частиною російської розвідувальної служби, атакує академічні та фармацевтичні дослідницькі інститути, що займаються розробкою коронавірусної вакцини.

Британський Національний центр кібербезпеки зробив заяву, яка була погоджена з владою США і Канади.

"Абсолютно неприйнятно, що російські спецслужби націлені на тих, хто бореться з пандемією коронавірусу", - заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

"У той час як інші переслідують свої егоїстичні інтереси, Британія і її союзники продовжують важку роботу з пошуку вакцини і захисту глобальної охорони здоров'я″ - додав він.

Постійні та безперервні атаки розглядаються співробітниками розвідки як спроба вкрасти інтелектуальну власність, а не зірвати дослідження. Кампанія "шкідливої діяльності" триває і включає в себе атаки "переважно проти урядових, дипломатичних, аналітичних центрів, медичних та енергетичних об'єктів", йдеться в заяві Національного центру кібербезпеки.

Влада США вже місяць висуває аналогічні звинувачення на адресу Китаю. Директор ФБР Кріс Рей заявив минулого тижня: "На даний момент Китай працює над тим, щоб скомпрометувати американські організації охорони здоров'я, фармацевтичні компанії та академічні інститути, які проводять важливі дослідження COVID-19".

Cozy Bear був ідентифікований Вашингтоном як одна з двох пов'язаних з російським урядом хакерських груп, які зламали комп'ютерну мережу Національного комітету Демократичної партії і вкрали електронне листування перед президентськими виборами 2016 року. Інша група зазвичай називається Fancy Bear.

Європейська правда