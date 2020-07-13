Завдяки допомозі МХП в Черкаській області врятували від коронавірусу не одне життя

10 липня у Черкасах відбулось нагородження учасників благодійного проєкту "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", який розпочав роботу у березні і об’єднав зусилля влади, бізнесу та громадськості у боротьби з епідемією коронавірусу.

Завданням "Спільнодії" було акумулювати грошові, матеріальні та інформаційні ресурси у допомозі медичним закладам області задля збереження здоров’я громадян.

За час ініціативи вдалося зібрати більше 19 мільйонів гривень, забезпечити засобами індивідуального захисту та необхідним обладнанням десятки закладів охорони здоров'я в області.

Одним з головних та найбільш активних учасників проєкту "Спільнодія Черкащини" став агроіндустріальний холдинг МХП. На боротьбу з пандемією ним було виділено 84 млн грн.

З них 55 млн спрямовано до загальнонаціонального фонду, ще 15 та 14 млн направлено на потреби Вінницької та Черкаської областей відповідно. Допомогу вже отримали близько 90 медичних закладів Черкащини.

Понад 55 тисяч одноразових масок і респіраторів, понад 20 тисяч комплектів індивідуального захисту, кисневі концентратори, монітори стану пацієнта, багатофункціональні ліжка з антипролежневими матрацами, безконтактні термометри, шість найсучасніших апаратів ШВЛ надійшло до лікарів Черкаської області.

За словами координатора Черкаського обласного штабу протидії коронавірусу від МХП Руслана Пономаренка, таких результатів вдалося досягти завдяки ефективному менеджменту та сталим дієвим контактам агрохолдингу з міжнародними партнерами.

Він підкреслив, що МХП вже більше 20 років не залишається осторонь важливих питань, з якими стикаються держава і суспільство.

"Створена платформа – дуже яскравий приклад того, як влада, бізнес і громада можуть ефективно вести діалог заради результату. І результат дійсно є. Якщо подивитися на статистику захворюваності, то на Черкащині ситуація була найбільш контрольованою з перших днів епідемії.

Наші заклади охорони здоров’я були одними з найбільш забезпечених засобами індивідуального захисту і необхідним обладнанням. До ініціативи МХП активно долучилися інші місцеві бізнесмени, завдяки цьому нам вдалося додатково зібрати ще шість мільйонів гривень", – зазначив Пономаренко.

Велику подяку благодійникам висловили лікарі тих лікарень, які першими почали приймати пацієнтів з коронавірусом.

"Велика подяка вам від всіх медичних працівників. Дійсно, поєднання наших медичних знань, знань і досвіду влади, сил та коштів благодійних фондів, – стало тією рушійною силою, що допомагала медичним працівникам боротись з небезпечною хворобою. На перших етапах нам було дуже важко.

Якщо ці ініціативи і в майбутньому будуть продовжуватися, то і медики наші будуть захищені, і пацієнти будуть мати найсучаснішу апаратуру, і ми разом з вами врятуємо ще не одне життя", – відзначила Світлана Волгіна, головний лікар Черкаської інфекційної лікарні.

Дякуючи медикам та Роману Боднару за відзнаку діяльності МХП у спільній боротьбі з епідемією, директорка Благодійного фонду "МХП – Громаді" Тетяна Волочай розповіла, що на різних процесах роботи "Спільнодії Черкащини" працювала велика команда: були залучені понад 50 працівників фонду, чотири підприємста МХП в області та центральний офіс агрохолдингу.

"Я пишаюся бути частиною спільноти, яка ініціювала проєкт "Спільнодії Черкащини" і діяла у важких умовах, як єдиний організм. Вдячна нашим чудовим партнерам – Черкаській агенції регіонального розвитку та ГО "Молода Черкащина".

Дякую Черкаській ОДА – Ларисі Кошовій, Роману Карманніку, Олені Шаповал та Роману Боднару – за постійний зворотній зв’язок, координацію наших дій та безліч спільних поїздок по медзакладам області.

Всім волонтерам та бізнесу, які долучилися до нашої платформи, – ми дійсно стали справжньою командою! І, звичайно, низький уклін нашим медикам!" – наголосила Тетяна Волочай.