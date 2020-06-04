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Ексміністерка фінансів Маркарова повертається у бізнес та реєструє стартап

Четвер, 4 червня 2020, 14:17
 

Ексміністерка фінансів Оксана Маркарова повертається у бізнес сферу та реєструє стартап.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Повертаюсь в бізнес, все з початку. Стартап Arсhidata зареєстровано 2.06. Деталі згодом", - пише Маркарова.

Окрім бізнесу вона повідомила, що буде працювати над розвитком фондового ринку через зареєстровану вчора Фундацію розвитку ринку капіталу, а також активізує роботу у наглядовій раді Києво-Могилянської академії.

Нагадуємо:

Маркарова працювала міністром фінансів з червня 2018-го року до березня 2020 року за двох урядів - Гройсмана та Гончарука

4 березня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду.

Економічна правда

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