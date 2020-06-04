Экс-министр финансов Маркарова возвращается в бизнес и регистрирует стартап

Экс-министр финансов Оксана Маркарова возвращается в бизнес сферу и регистрирует стартап.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Возвращаюсь в бизнес, все с начала. Стартап Arсhidata зарегистрировано 2.06. Детали будут позже", - пишет Маркарова.

Кроме бизнеса она сообщила, что будет работать над развитием фондового рынка через зарегистрированный вчера Фонд развития рынка капитала, а также активизирует работу в набсовете Киево-Могилянской академии.

Напомним:

Маркарова работала министром финансов с июня 2018 года по март 2020 при двух правительствах - Гройсмана и Гончарука.

4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства.

Экономическая правда