Экс-министр финансов Маркарова возвращается в бизнес и регистрирует стартап
Экс-министр финансов Оксана Маркарова возвращается в бизнес сферу и регистрирует стартап.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Возвращаюсь в бизнес, все с начала. Стартап Arсhidata зарегистрировано 2.06. Детали будут позже", - пишет Маркарова.
Кроме бизнеса она сообщила, что будет работать над развитием фондового рынка через зарегистрированный вчера Фонд развития рынка капитала, а также активизирует работу в набсовете Киево-Могилянской академии.
Напомним:
Маркарова работала министром финансов с июня 2018 года по март 2020 при двух правительствах - Гройсмана и Гончарука.
4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua