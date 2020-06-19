Харківський аеропорт відновив прийом регулярних рейсів
Аеропорт Харків 19 червня відновив прийом регулярних пасажирських міжнародних рейсів.
Про це повідомляє avianews.com
Першим прибув рейс B2 835 "Белавіа" на літаку Embraer 175 з Мінська. Через кілька годин він відправився назад.
19 червня аеропорт очікує прийняти ще один рейс з-за кордону - літак Wizz Air має доставити пасажирів з Будапешта.
Цей маршрут лоу-коста поки буде єдиним в Харкові в червні.
Графік на липень передбачає польоти також до Відня, Таллінна, Берлін, Дортмунд, Гданськ, Катовіце, Краків і Вроцлав.
Прийом внутрішніх регулярних рейсів аеропорт Харків відновив 15 червня. Єдиний український маршрут Київ-Харків щодня обслуговує "Роза Вітрів" на літаках Embraer 145.
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