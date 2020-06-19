Харьковский аэропорт возобновил прием регулярных рейсов
Аэропорт Харьков 19 июня возобновил прием регулярных пассажирских международных рейсов.
Об этом сообщает avianews.com
Первым прибыл рейс B2 835 "Белавиа" на самолете Embraer 175 из Минска. Спустя несколько часов он отправился обратно.
19 июня аэропорт ожидает принять еще один рейс из-за границы — самолет Wizz Air должен доставить пассажиров из Будапешта.
Этот маршрут лоу-коста пока будет единственным в Харькове в июне. График на июль предусматривает полеты также в Вену, Таллинн, Берлин, Дортмунд, Гданьск, Катовице, Краков и Вроцлав.
Прием внутренних регулярных рейсов аэропорт Харьков возобновил 15 июня. Единственный украинский маршрут Киев-Харьков ежедневно обслуживает "Роза Ветров" на самолетах Embraer 145.
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