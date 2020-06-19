Харьковский аэропорт возобновил прием регулярных рейсов

После ослабления карантинных мероприятий на улицах столицы снова начали образовываться километровые пробки. Почему так происходит, ухудшилось ли поведение киевлян и что планирует делать КМДА. (укр)

Купить или продать землю можно будет уже через год, однако это еще не все. Как будет работать "приоритетное право", почему продажу-покупку государственной земли отменили в последний момент, и кто в этом заинтересован – в интервью с главой аграрного комитета Верховной Рады.(укр)