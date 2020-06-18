Всі розділи
Укр / Рус

Мінфін бачить підстави для виконання плану держбюджету у червні-2020

Четвер, 18 червня 2020, 13:09
 

Міністерство фінансів бачить усі підстави для виконання плану із загального фонду державного бюджету за червень 2020 року.

Про це повідомив глава міністерства Сергій Марченко, передає Інтерфакс-Україна.

"Є виконання загального фонду бюджету в травні і є сподівання на виконання його в червні й до кінця року", - сказав Марченко в четвер журналістам після звіту в парламенті про виконання держбюджету в 2019 році.

Він наголосив також на тому, що кількість реєстрованих фізичних осіб-підприємців повернулася на "докарантинний рівень" і зросло споживання електричної енергії.

"У нас є всі підстави вважати, що в червні ми зупинили економічне падіння, яке було в квітні-травні й до цього", - наголосив міністр фінансів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

держбюджет Мінфін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Раді не підтримали виділення МВС 2,7 мільярда з COVID-фонду 18 червня 2020, 09:45
Економічне відновлення олігархів 18 червня 2020, 08:24
За 5 місяців 2020 року "Нафтогаз" сплатив до держбюджету 31 мільярд податків 11 червня 2020, 16:42
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!