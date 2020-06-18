Мінфін бачить підстави для виконання плану держбюджету у червні-2020

Міністерство фінансів бачить усі підстави для виконання плану із загального фонду державного бюджету за червень 2020 року.

Про це повідомив глава міністерства Сергій Марченко, передає Інтерфакс-Україна.



"Є виконання загального фонду бюджету в травні і є сподівання на виконання його в червні й до кінця року", - сказав Марченко в четвер журналістам після звіту в парламенті про виконання держбюджету в 2019 році.



Він наголосив також на тому, що кількість реєстрованих фізичних осіб-підприємців повернулася на "докарантинний рівень" і зросло споживання електричної енергії.



"У нас є всі підстави вважати, що в червні ми зупинили економічне падіння, яке було в квітні-травні й до цього", - наголосив міністр фінансів.