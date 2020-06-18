Минфин видит основания для выполнения плана госбюджета в июне-2020

Министерство финансов видит все основания для выполнения плана по общему фонду государственного бюджета за июнь 2020 года.

Об этом сообщил глава министерства Сергей Марченко передает Интерфакс-Украина.

"Есть выполнение общего фонда бюджета в мае и есть надежды на выполнение его в июне и до конца года", – сказал Марченко в четверг журналистам после отчета в парламенте о выполнении госбюджета в 2019 году.

Он указал также на то, что количество регистрируемых физических лиц-предпринимателей вернулось на "докарантинный уровень" и выросло потребление электрической энергии.

"У нас есть все основания считать, что в июне мы остановили экономическое падение, которое было в апреле-мае и до этого", - подчеркнул министр финансов.