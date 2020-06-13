Міністр фінансів дав завдання головам митниці та податкової, при невиконанні якого вони будуть звільнені

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що головам митної та податкової служби поставлена задача забезпечити надходження в бюджет як мінімум на 10% вище планового показника — інакше вони будуть звільнені.

Про це він повідомив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Керівникам податкової та митної служб поставлено завдання збільшити планові надходження на 10-15%", - заявив міністр

Додавши, що при невиконанні цього завдання керівники служб будуть звільнені.

Нагадуємо:

Ексголова ДПС Сергій Верланов Сергій Верланов завляв, що Мінфін у травні зменшив план для Державної податкової служби з 58,6 млрд грн до 39,6 млрд грн - на 19 млрд грн.

Раніше ексголова Митної служби Максим Нефьодов заявив, що у травні Міністерство фінансів зменшило план для Державної митної служби на 9,1 мільярд гривень. Надходження від митниці до держбюджету порівняно з квітнем зменшились на 1 мільярд.