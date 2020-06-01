Доходи держбюджету впали майже на 40%

У травні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 63,9 мільярда гривень, що на 40 мільярдів або 38% менше, ніж в травні 2019 року (104,12 мільярда).

Про це свідчать оперативні дані Державної казначейської служби, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

При цьому розпис держбюджету в травні виконаний на 100%.

Розпис надходжень з податків і зборів на доходи фізичних осіб в травні перевиконаний на 0,1 млрд грн, показник по рентній платі за користування надрами перевиконано на 14,7% або 0,3 млрд грн, розпис по акцизному податку перевиконано на 1,1 млрд грн, або на 21,4%, в основному за рахунок надходжень податку з тютюнових виробів.

У той же час на 0,2% недовиконано розпис по податку на додану вартість, недонадходження становили 0,1 млрд грн. Ще 0,5 млрд грн становило недовиконання по податку на прибуток підприємств, розпис виконано на 97,2%.

"З урахуванням невиконання розпису доходів, яке склалося в січні-квітні 2020 року (86,1%), розпис доходів за підсумками січня-травня по загальному фонду державного бюджету в цілому виконаний на 88,4%", - наголошується в повідомленні.

У той же час за січень-травень 2020 року видатки по загальному фонду державного бюджету становили 392,8 млрд грн або 83,4% від розпису звітного періоду.

В цілому за підсумками січня-травня поточного року державний бюджет був виконаний з дефіцитом в розмірі 47,8 млрд грн, в тому числі загальний фонд - дефіцитом в сумі 52,2 млрд грн, що знаходиться в межах запланованого на цей період показника бюджету.

Економічна правда