"Енергоатом" залучив кредит на 400 млн грн в АТ "Таскомбанк"

На початку червня 2020 року АТ "ТАСКОМБАНК" і Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" розпочали співпрацю, в рамках якої Банк надав підприємству кредит обсягом 400 млн грн.

ТАСКОМБАНК, як банк з українським капіталом, вважає за необхідне підтримувати національні компанії та підприємства, що є стратегічно важливими для держави.

Компанія "Енергоатом" — є основою функціонування ядерної галузі та базою для економіки України. На сьогодні прямо та опосередковано підприємство створює близько 150 тисяч робочих місць на рік і може забезпечувати понад половину потреб держави в електроенергії.

Після перемовин ТАСКОМБАНК уклав кредитний договір з НАЕК "Енергоатом" на суму 400 млн грн, ставши фінансовим партнером підприємства.

За словами Володимира Дубєя, Голови Правління АТ "ТАСКОМБАНК", сталий розвиток підприємства та енергетичної галузі в цілому — обов’язкова складова розвитку держави.

"Ми раді співпраці та можливості підтримати "Енергоатом" і сподіваємося, що підприємство й надалі забезпечуватиме країну необхідними ресурсами", — зазначив Володимир Дубєй.

В НАЕК також позитивно оцінюють співпрацю з ТАСКОМБАНКОМ.

"Завдяки отриманим коштам компанія змогла у повному обсязі виплатити заробітну плату всім працівникам НАЕК. Ми вдячні ТАСКОМБАНКУ за наданий кредит і сподіваємось на подальше розширення співпраці", — прокоментував підписання договору віце-президент НАЕК "Енергоатом" Хартмут Якоб.