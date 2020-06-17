"Енергоатом" залучив кредит на 400 млн грн в АТ "Таскомбанк"
На початку червня 2020 року АТ "ТАСКОМБАНК" і Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" розпочали співпрацю, в рамках якої Банк надав підприємству кредит обсягом 400 млн грн.
ТАСКОМБАНК, як банк з українським капіталом, вважає за необхідне підтримувати національні компанії та підприємства, що є стратегічно важливими для держави.
Компанія "Енергоатом" — є основою функціонування ядерної галузі та базою для економіки України. На сьогодні прямо та опосередковано підприємство створює близько 150 тисяч робочих місць на рік і може забезпечувати понад половину потреб держави в електроенергії.
Після перемовин ТАСКОМБАНК уклав кредитний договір з НАЕК "Енергоатом" на суму 400 млн грн, ставши фінансовим партнером підприємства.
За словами Володимира Дубєя, Голови Правління АТ "ТАСКОМБАНК", сталий розвиток підприємства та енергетичної галузі в цілому — обов’язкова складова розвитку держави.
"Ми раді співпраці та можливості підтримати "Енергоатом" і сподіваємося, що підприємство й надалі забезпечуватиме країну необхідними ресурсами", — зазначив Володимир Дубєй.
В НАЕК також позитивно оцінюють співпрацю з ТАСКОМБАНКОМ.
"Завдяки отриманим коштам компанія змогла у повному обсязі виплатити заробітну плату всім працівникам НАЕК. Ми вдячні ТАСКОМБАНКУ за наданий кредит і сподіваємось на подальше розширення співпраці", — прокоментував підписання договору віце-президент НАЕК "Енергоатом" Хартмут Якоб.
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