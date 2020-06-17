"Энергоатом" привлек кредит на 400 млн грн в АО "Таскомбанк"

В начале июня 2020 года АО "ТАСКОМБАНК" и Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" начали сотрудничество, в рамках которого Банк предоставил предприятию кредит объемом 400 млн грн.

ТАСКОМБАНК, как банк с украинским капиталом, считает необходимым поддерживать национальные компании и предприятия, которые являются стратегически важными для страны. Компания "Энергоатом" — является основой функционирования ядерной отрасли и базой для экономики Украины.

На сегодняшний день прямо и опосредованно предприятие создает около 150 тысяч рабочих мест на год и может обеспечивать более половины потребности страны в электроэнергии.

После переговоров ТАСКОМБАНК заключил кредитный договор с НАЭК "Энергоатом" на сумму 400 млн грн, став финансовым партнером предприятия.

По словам Владимира Дубея, Председателя Правления АО "ТАСКОМБАНК", устойчивое развитие предприятия и энергетической отрасли в целом - обязательная составляющая развития государства.

"Мы рады сотрудничеству и возможности поддержать "Энергоатом" и надеемся, что предприятие и в дальнейшем будет обеспечивать страну необходимыми ресурсами", — отметил Владимир Дубей.

В НАЭК также положительно оценивают сотрудничество с ТАСКОМБАНК. "Благодаря полученным средствам компания смогла в полном объеме выплатить заработную плату всем работникам НАЭК. Мы благодарны ТАСКОМБАНКУ за предоставленный кредит и надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества", — прокомментировал подписание договора вице-президент НАЭК "Энергоатом" Хартмут Якоб.