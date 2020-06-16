САП про підозру Коломойському: багато хто мліє давати висновок

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький дає зрозуміти, що до підозри олігарху Ігорю Коломойському ще далеко в силу різних обставин.

Джерело: Холодницький в ефірі програми "Свобода слова"

Деталі: Відповідаючи на запитання, керівник САП зазначив, що не згоден із колегою – директором НАБУ Артемом Ситником - , що "слідство впритул наблизилось до підозри Коломойському". За словами Холодницького претензії до Коломойського не вичерпуються справою націоналізації Приватбанку, там фігурують і інші компанії Укрнафта, Центренерго, розслідування ведеться, але є кілька "але".

Пряма мова: "Не можу погодитись із позицією колеги Артема про впритул наближення, бо справа важка, справа триває вже 4-тий рік. Багато експертиз, які треба провести, є складнощі з їх проведенням, оскільки бачачи такі назви установ і кейсів, яким треба давати економічний висновок, багато хто, як не мліє, то робить все, щоб не бути причетним до цього. Це також є проблемою.

Але слідство не зупинене, справи не закриті, і я напевно, думаю, що за моєї каденції воно так і залишиться".

Передісторія:

У листопаді 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка передав у НАБУ справу про виведення багатомільярдних коштів з Приватбанку до його націоналізації.

Йдеться про розслідування того, як керівництво банку за змовою з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим завдали державі шкоди на 116,8 млрд грн.

4 березня 2020 року Артем Ситник заявив, що справи Приватбанку перебувають на фінальній стадії і лише відсутність експертиз відкладає на недалеке майбутнє прийняття рішень.