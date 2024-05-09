Банк Англії очікувано зберіг ставку на рівні 5,25%

Комітет з монетарної політики (КМП) Банку Англії на засіданні 8 травня проголосував за збереження базової ставки на рівні 5,25%.

Про це йдеться у заяві регулятора.

Комітет проголосував 7-2 на користь цього рішення. Два члени Комітету висловилися за зниження облікової ставки до 5%.

У Комітеті зазначили, що ключові індикатори стійкості інфляції "залишаються підвищеними", особливо на тлі геополітичних проблем.

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У березні інфляція в країні сповільнилася до 3,2% у річному вимірі з 3,4% у лютому. Це мінімум із вересня 2021 року, але вище за цільовий рівень у 2%. Згідно з прогнозами регулятора, показник становитиме 1,9% через два роки.

При цьомк економісти очікують зниження процентної ставки влітку - найімовірніше, на 25 б.п. у серпні. Частина експертів припускає, що це може статися вже в червні. Не виключено також, що до кінця року загальне зниження може становити 50 б.п.

Економічна правда

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