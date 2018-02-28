Коломойський і Боголюбов бояться показати свої статки

Судовий процес у Лондоні за позовом українського уряду в особі Приватбанку проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, двох із п’яти найбагатших підприємців України, змушений переходити на закритий режим роботи через наполягання, щоб їхні статки залишалися у таємниці.



Про це повідомляє VoA.

Приватбанк через Високий суд Лондона намагається відшкодувати близько 2,5 мільярда доларів, звинувачуючи колишніх співвласників: Коломойського і Боголюбова у незаконному вилученні мільярдних коштів з банку через шахрайські схеми упродовж кількох років.

Суддя Високого суду Джоанна Сміт у середу 27 лютого була змушена погодитися з потребою провести слухання у закритому режимі, оскільки спроби виголошувати аргументи, закодовуючи назви суб’єктів, виявилися контрпродуктивними.

Після кількох хвилин таких спроб суддя Сміт призупинила слухання і за згодою сторін попросила журналістів та інших спостерігачів вийти із зали суду.

Український уряд та Національний банк України стверджують, що у грудні 2016 р. були вимушені націоналізувати Приватбанк і вкласти майже 140 мільярдів гривень (5млрд доларів), щоб уникнути його банкрутства.

Судові кроки у Лондоні почалися з рішення 19 грудня 2017 р. про всесвітній арешт активів колишніх співвласників Приватбанку.

Ігор Коломойський, статки якого згідно з оцінками журналу Forbes 2017 р. сягали 1.1 мільярда доларів і Геннадій Боголюбов зі статками 1.4 мільярда, відкидають звинувачення та стверджують, що опинилися під політичним тиском з боку української влади.

Адвокати українських олігархів доводять у Лондоні, що інформацію про їхні володіння оприлюднювати не можна, бо головний політичний супротивник цих підприємців президент Петро Порошенко за їхнім твердженням зможе використовувати економічні важелі для тиску на них.

На попередніх засіданнях суддя Високого суду Крістофер Наджі погодився, що процес у пошуках рішення спору не повинен створювати умов для можливого тиску на бізнес інтереси підприємців.

Але суддя Наджі задовольнив вимогу сторони Приватбанку про те, що Коломойський та Боголюбов повинні надати список усіх своїх суб’єктів господарювання, вартість кожного з яких перевищує 1 мільйон фунтів.

Головною умовою стало також те, що доступ до цього списку отримають лише члени "конфіденційного клубу", до якого входять юристи, залучені до судового процесу.

Початку слухання суті справи у Високому суді в Лондоні очікують у травні.

Як відомо, 19 грудня 2017 року Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арештактивів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать.

За підсумками засідання 19 січня Суд продовжив дію наказу про всесвітній арешт активів колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова до чергового відповідного указу суду.

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Економічна правда