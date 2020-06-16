САП о подозрении Коломойскому: многие млеют давать заключение

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий дает понять, что до подозрения олигарху Игорю Коломойскому еще далеко в силу различных обстоятельств.

Источник: Холодницкий в эфире программы "Свобода слова"

Детали: Отвечая на вопросы, руководитель САП отметил, что не согласен с коллегой - директором НАБУ Артемом Сытником -, что "следствие вплотную приблизилось к подозрению Коломойскому". По словам Холодницкого, претензии к Коломойскому не исчерпываются делом национализации Приватбанка, там фигурируют и другие компании: Укрнафта, Центрэнерго, расследование ведется, но есть несколько "но".

Прямая речь: "Не могу согласиться с позицией коллеги Артема о приближении вплотную, потому что дело трудное, дело продолжается уже 4-й год. Многие экспертизы, которые нужно провести, есть сложности с их проведением, поскольку видя такие названия учреждений и кейсов, которым надо давать экономическое заключение, многие, или млеют, или делают все, чтобы не быть причастным к этому. Это также является проблемой.

Но следствие не остановлено, дела не закрыты, и я наверное, думаю, что при моей каденции оно так и останется".

Предыстория:

В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выведении многомиллиардных средств из Приватбанка до его национализации.

Речь идет о расследовании того, как руководство банка по сговору с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым нанесли государству ущерб на 116,8 млрд грн.

4 марта 2020 года Артем Сытник заявил, что дела Приватбанка находятся на финальной стадии и только отсутствие экспертиз откладывает на недалекое будущее принятия решений.