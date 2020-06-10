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Уряд виділив майже 3 мільярди Фонду соцстрахування на виплати з безробіття

Середа, 10 червня 2020, 14:40
 

Кабмін виділив 2,9 млрд грн Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні уряду.

"Кабмін виділив Мінекономіки 2,9 млрд із фонду боротьби з коронавірусом для надання фінансової допомоги на безповоротній основі Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття", - написав він.

Нагадаємо:

Станом на кінець травня кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні зросла до 506 тисяч осіб.

За прогнозами Кабміну, у 2020 році буде різке зростання кількості безробітних до 9,4% - у минулому році цей показник становив 8,2%.

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Кабмін безробіття

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