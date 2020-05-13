Шмигаль: У цьому році прогнозується різкий ріст кількості безробітних

За прогнозами Кабміну, у 2020 році буде різке зростання кількості безробітних до 9,4% - у минулому році цей показник становив 8,2%.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

"Тільки з початку дії карантину майже 200 тис осіб отримали статус безробітного. За нашими прогнозами, у цьому році прогнозується різке зростання безробітних до 9,4%. У 2019 році ця цифра становила 8,2%. Тому наша мета - не лише збереження робочих місць, а й створення нових", - сказав Шмигаль.

За його словами, 13 травня на засіданні уряду Мінекономіки буде презентована програма з чітким розподілом де, коли і які робочі місяця будуть створені.

"Ще один аспект підтримки бізнесу - це часткова виплата зарплат тим підприємствам, де у працівників був зменшений робочий час. Це те, що роблять західні країни і те, що так само зробив наш уряд, виділивши на цю програму майже 5 млрд грн", - додав голова уряду

За його словами, за 1 тиждень на цю програму подалися 7 тисяч підприємців - для них будуть робити відповідні відшкодування.

Економічна правда