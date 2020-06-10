Кабмин выделил почти 3 миллиарда Фонда соцстрахования на выплаты по безработице

Кабмин выделил 2,9 млрд грн Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.

"Кабмин выделил Минэкономики 2,9 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом для оказания финансовой помощи на безвозвратной основе Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы", - написал он.

Напомним:

По состоянию на конец мая количество официально зарегистрированных безработных в Украине возросло до 506 тысяч человек.

По прогнозам Кабмина, в 2020 году будет резкий рост числа безработных до 9,4% - в прошлом году этот показатель составлял 8,2%.

Читайте также: Безработных становится больше, в реальности – все еще хуже: есть ли у Украины план