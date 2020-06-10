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Чиновники "Укрзалізниці" хотіли нагріти державу на 10 мільйонів

Середа, 10 червня 2020, 12:00
 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру 4 особам, які намагалися розікрасти понад 10 мільйонів гривень на запровадженні е-квитка на "Бориспільський експрес".

Джерело: пресслужба САП у Facebook

Дослівно: "Повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем при організації сервісу з продажу електронних квитків на "Бориспільський експрес" директору філії Головного інформаційно-обчислювального центру АТ "Укрзалізниці", його колишньому заступнику та ще двом особам – директору приватної фірми та бенефіціарному власнику іншої приватної компанії".

Деталі: Чиновникам інкримінують ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 (незакінчений замах на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, вчинений службовими особами державної компанії шляхом зловживання власним службовим становищем за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

Слідство встановило, що у 2018 році посадовці "Укрзалізниці" ініціювали закупівлю нового програмного забезпечення для організації системи продажу е-квитків щодо "Бориспільського експресу".

Службовці підробили документацію, щоб уникнути відкритих торгів і провести закупівлю за переговорною процедурою.

Під час експертизи з’ясувалося, що надане для продажу квитків на "Бориспільський експрес" програмне забезпечення фактично дублює функціональні можливості вже наявного електронного сервісу "Укрзалізниці", а тому не потребує додаткових витрат.

Розробник сервісу пропонував "Укрзалізниці" безкоштовно реалізувати електронний продаж на "Бориспільський експрес", просто додавши відповідну опцію до існуючого сервісу.

Але чиновники "Укрзалізниці" вирішили витратити 10,4 мільйона гривень на придбання цієї опції у іншої компанії.

У САП додали, що після початку досудового розслідування керівництво ДП "Укрзалізниця" зупинило розрахунок за програмне забезпечення і 10,4 млн гривень залишились на рахунках УЗ.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до вказаного злочину.

Українська правда

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Укрзалізниця корупція

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