Чиновники "Укрзализныци" хотели нагреть государство на 10 миллионов

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении 4 лицам, которые пытались разворовать более 10 миллионов гривен на введении электронного билета на "Бориспольский экспресс".

Источник: пресс-служба САП в Facebook

Дословно: "Сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением при организации сервиса по продаже электронных билетов на "Бориспольский экспресс" директору филиала Главного информационно-вычислительного центра АО "Укрзализныци", его бывшему заместителю и еще двум лицам – директору частной фирмы и бенефициарному собственнику другой частной компании".

Детали: Чиновникам инкриминируют ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 (незаконченное покушение на завладение денежными средствами в особо крупном размере, совершенное должностными лицами государственной компании путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц) УК.

Следствие установило, что в 2018 году должностные лица "Укрзализныци" инициировали закупку нового программного обеспечения для организации системы продаж е-билетов для "Бориспольского экспресса".

Служащие подделали документацию, чтобы избежать открытых торгов и провести закупку по переговорной процедуре.

Во время экспертизы выяснилось, что предоставленное для продажи билетов на "Бориспольский экспресс" программное обеспечение фактически дублирует функциональные возможности уже имеющегося электронного сервиса "Укрзализныци", а потому не требует дополнительных затрат.

Разработчик сервиса предлагал "Укрзализныце" бесплатно реализовать электронную продажу на "Бориспольский экспресс", просто добавив соответствующую опцию к существующему сервису.

Но чиновники "Укрзализныци" решили потратить 10,4 миллиона гривен на приобретение этой опции у другой компании.

В САП добавили, что после начала досудебного расследования руководство ГП "Укрзализныця" остановило расчет за программное обеспечение и 10,4 миллиона гривен остались на счетах УЗ.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к указанному преступлению.

Украинская правда