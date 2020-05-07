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У Києві запрацювали 10 продуктових ринків

Четвер, 7 травня 2020, 13:29
 

Станом на 7 травня в Києві почали працювати 10 продовольчих ринків.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції.

Пряма мова: "Як ви знаєте, уряд дозволив роботу продовольчих ринків. У столиці мають відкритися 37 ринків. Вони відкриваються поступово, оскільки повинні виконати всі регламенти і вимоги з безпеки".

Деталі: За даними Кличка, в столиці вже почали працювати 10 ринків: "Деміївський", "Маяк", "Печерський", "Володимирський", базар на Лісовій, "Феофанівський", "Одеський", "Ілліс", "Вигурівський" та Бесарабський".

Інші ринки, за словами мера, відкриватимуть, як тільки вони будуть готові працювати з дотриманням необхідним норм.

Українська правда

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продукти ринки Київ

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