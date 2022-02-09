Мінагро: Україна годує 400 мільйонів людей у світі, у планах – нагодувати мільярд

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Внесок України у світовий прдовольчий ринок 2021 року еквівалентний харчуванню близько 400 млн людей, не рахуючи населення України. До 2030 року планують забезпечення продовольством 1 млрд населення світу.

Про це повідомив у Telegram міністр агрополітики Роман Лещенко.

"Ми дедалі впевненіше претендуємо на статус одного з найбільших гарантів світової продовольчої безпеки. 20 років тому Україна "годувала" лише 40 млн людей у світі. Сьогодні ж внесок України еквівалентний харчуванню близько 400 млн людей, не рахуючи наше населення.

Наша стратегія розвитку до 2030 року передбачає забезпечення продовольством 1 млрд населення світу", - написав міністр.

Він додав, що сільське господарство показало найвищий приріст виробництва в 2021 році – 14,4 %.

"За підсумками року на сільгосппідприємствах виробництво збільшилося на 19,2 %. У результаті сільське господарство торік дало найвищий відсоток до ВВП серед усіх секторів економіки – понад 10 %. На агропродовольчу продукцію також припадає найбільший відсоток у загальному експорті України – близько 41 % за рік", - додав Лещенко.

За його словами, 9 лютого уряд ухвалив рішенння про передачу всіх функцій, що стосуються продовольства, до Мінагрополітики - для "подальшого динамічного росту агросектора та задля виконання стратегічних цілей".

Йдеться про формування державної політики у сферах:

безпечності та якості харчових продуктів;

карантину та захисту рослин;

ветеринарної медицини;

органічного виробництва;

обігу та маркування органічної продукції.

Міністр пояснив, що таке рішення передбачає передусім об’єднання та кооперацію усіх фахових спеціалістів у межах одного міністерства, обмін даними та їх координацію.

Економічна правда