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Мінагро: Україна годує 400 мільйонів людей у світі, у планах – нагодувати мільярд

Середа, 9 лютого 2022, 19:25 - Олексій Павлиш
 
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Внесок України у світовий прдовольчий ринок 2021 року еквівалентний харчуванню близько 400 млн людей, не рахуючи населення України. До 2030 року планують забезпечення продовольством 1 млрд населення світу.

Про це повідомив у Telegram міністр агрополітики Роман Лещенко.

"Ми дедалі впевненіше претендуємо на статус одного з найбільших гарантів світової продовольчої безпеки. 20 років тому Україна "годувала" лише 40 млн людей у світі. Сьогодні ж внесок України еквівалентний харчуванню близько 400 млн людей, не рахуючи наше населення.

Наша стратегія розвитку до 2030 року передбачає забезпечення продовольством 1 млрд населення світу", - написав міністр.

Він додав, що сільське господарство показало найвищий приріст виробництва в 2021 році – 14,4 %.

"За підсумками року на сільгосппідприємствах виробництво збільшилося на 19,2 %. У результаті сільське господарство торік дало найвищий відсоток до ВВП серед усіх секторів економіки – понад 10 %. На агропродовольчу продукцію також припадає найбільший відсоток у загальному експорті України – близько 41 % за рік", - додав Лещенко.

 

За його словами, 9 лютого уряд ухвалив рішенння про передачу всіх функцій, що стосуються продовольства, до Мінагрополітики - для "подальшого динамічного росту агросектора та задля виконання стратегічних цілей".

Йдеться про формування державної політики у сферах:

  • безпечності та якості харчових продуктів;
  • карантину та захисту рослин;
  • ветеринарної медицини;
  • органічного виробництва;
  • обігу та маркування органічної продукції.

Міністр пояснив, що таке рішення передбачає передусім об’єднання та кооперацію усіх фахових спеціалістів у межах одного міністерства, обмін даними та їх координацію.

Економічна правда

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Мінагрополітики продукти АПК

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