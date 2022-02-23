Трейдери очікують зростання світових цін на продовольство через загрозу російського вторгнення

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Аналітии і трейдери очікують, що загроза вторгнення російських військ в Україну ймовірно змусить покупців пшениці, кукурудзи та олії шукати альтернативних постачальників, що призведе до зростання світових цін на продовольство.

Про це пише Reuters.

"Ескалація напруженості між світовими лідерами в галузі рослинництва Росією та Україною, ймовірно, змусить покупців пшениці, кукурудзи та соняшникової олії шукати альтернативні поставки, що підвищить світові ціни на продовольство, які вже наближаються до багаторічних максимумів", - зазначає видання.

Reuters додає, що оскільки на Україну і РФ припадає близько 29% світового експорту пшениці, 19% світових поставок кукурудзи і 80% світового експорту соняшникової олії, трейдери стурбовані тим, що будь-яке військове втручання може вплинути на рух врожаїв та спровокувати масову боротьбу імпортерів за заміну поставок із регіону з Чорноморського регіону.

"Покупці на Близькому Сході та в Африці шукатимуть альтернативні джерела", - вважають опитані Reuters експерти.

За даними Refinitiv, у 2021 році близько 70% експорту пшениці з РФ припало на покупців на Близькому Сході та в Африці.

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили більш ніж на 2% у вівторок, кукурудза досягла семимісячного максимуму, а соєві боби також зросли.

При цьому, порівняно з мінімумами 2021 року всі три ключові харчові та кормові інгредієнти зросли приблизно на 40%.

Трейдери кажуть, що посилення напруженості вже призвело до того, що деякі покупці перенаправляли судна іншим постачальникам через побоювання, що будь-який спалах війни призведе до тривалих затримок.

"Кораблі уникають заходу в Чорне море через військовий ризик. Перебої в постачанні вже мають місце", - сказав один з сінгапурських трейдерів.

Продовольче агенство ООН повідомило наприкінці минулого року, що світові ціни на продукти харчування вже коливаються біля 10-річного максимуму через високий попит на пшеницю та молочні продукти.

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Економічна правда