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Коболєв розповів, скільки заплатили за партію гуманітарного медвантажу з Китаю

Середа, 6 травня 2020, 10:36
 

Сумарно вся партія гуманітарного медвантажу, яку оплатив "Нафтогаз", коштує близько 0,5 млрд грн.

Про це на брифінгу заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Загальна партія, яку ми придбали в Китаї, містить декілька позицій: 500 тисяч костюмів, які можуть використовуватися в лікарнях, вони сертифіковані, стерильні, їх відповідність вимогам української медицини підтвердило МОЗ; 700 моніторів пацієнтів, 50 мобільних апаратів рентгену, 50 мобільних апаратів УЗД, 50 тисяч респіраторних масок", - сказав Коболєв.

За його словами, вся партія з Китаю коштує близько 0,5 млрд грн. А ціна одного костюма - 15 доларів.

Він підкреслив, що засоби індивідуального захисту були закуплені за кошти "Нафтогазу".

Нагадаємо:

На Київщині приземлився літак "Мрія", який привіз другу велику партію гуманітарного медичного вантажу з Китаю.  

Економічна правда

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