"Нафтогаз" вперше вийшов на біржу з аукціоном на продаж електроенергії

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" 13 грудня вперше вийшла на майданчик "Української енергетичної біржі" з аукціоном з продажу електричної енергії.

Про це повідомляє ExPro.

Аукціон проводився на майданчику УЕБ. Компанія пропонувала базове навантаження на 1 квартал 2022 року та січень 2022 року – позиції потужністю по 25 МВт.

Стартова ціна позиції на 3 місяці становила 3500 грн/МВт-год, на 1 місяць – по 3300 грн/МВт-год.

Реалізувати запропоновані обсяги "Нафтогазу" не вдалося, проте компанія виставила аналогічні позиції на аукціонах 15 та 16 грудня.