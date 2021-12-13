"Нафтогаз" вперше вийшов на біржу з аукціоном на продаж електроенергії
Понеділок, 13 грудня 2021, 19:05
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" 13 грудня вперше вийшла на майданчик "Української енергетичної біржі" з аукціоном з продажу електричної енергії.
Про це повідомляє ExPro.
Аукціон проводився на майданчику УЕБ. Компанія пропонувала базове навантаження на 1 квартал 2022 року та січень 2022 року – позиції потужністю по 25 МВт.
Стартова ціна позиції на 3 місяці становила 3500 грн/МВт-год, на 1 місяць – по 3300 грн/МВт-год.
Реалізувати запропоновані обсяги "Нафтогазу" не вдалося, проте компанія виставила аналогічні позиції на аукціонах 15 та 16 грудня.
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