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"Нафтогаз" вперше вийшов на біржу з аукціоном на продаж електроенергії

Понеділок, 13 грудня 2021, 19:05

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" 13 грудня вперше вийшла на майданчик "Української енергетичної біржі" з аукціоном з продажу електричної енергії.

Про це повідомляє ExPro.

Аукціон проводився на майданчику УЕБ. Компанія пропонувала базове навантаження на 1 квартал 2022 року та січень 2022 року – позиції потужністю по 25 МВт. 

Стартова ціна позиції на 3 місяці становила 3500 грн/МВт-год, на 1 місяць – по 3300 грн/МВт-год.

Реалізувати запропоновані обсяги "Нафтогазу" не вдалося, проте компанія виставила аналогічні позиції на аукціонах 15 та 16 грудня.

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Нафтогаз електроенергія

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