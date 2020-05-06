Коболев рассказал, сколько заплатили за партию гуманитарного медгруза из Китая

Суммарно вся партия гуманитарного медгруза, которую оплатил "Нафтогаз", стоит около 0,5 млрд грн.

Об этом на брифинге заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Общая партия, которую мы приобрели в Китае, содержит несколько позиций: 500 тысяч костюмов, которые могут использоваться в больницах, они сертифицированы, стерильны, их соответствие требованиям украинской медицины подтвердил Минздрав; 700 мониторов пациентов, 50 мобильных аппаратов рентгена, 50 мобильных аппаратов УЗИ , 50 тысяч респираторных масок", - сказал Коболев.

По его словам, вся партия из Китая стоит около 0,5 млрд грн. А цена одного костюма - 15 долларов.

Он подчеркнул, что средства индивидуальной защиты были закуплены на средства "Нафтогаза".

Напомним:

На Киевщине приземлился самолет "Мрия", который привез вторую крупную партию гуманитарного медицинского груза из Китая.

Экономическая правда